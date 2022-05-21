Захарова заявила о попытках вербовать дипломатов РФ на фоне спецоперации

Дипломаты РФ за рубежом сталкиваются с психологическим насилием, им поступают угрозы. Об этом в субботу, 21 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе выступления на «Битве ораторов» в Екатеринбурге.

Захарова пояснила, что одной из целей такой «политической кампании» против России является отчуждение из международного сообщества российской дипломатической службы.

Кроме того, на компьютеры, установленные в российских посольствах, при нажатии дипломатами на кнопку «пуск», включается экран и появляется пуш-уведомление с персональной информацией, сообщила официальный представитель МИД РФ.

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«Дипломаты подходят к компьютерам, которые установлены в наших посольствах, чтобы что-то поискать в интернете, почту проверить. Нажимают на кнопку «пуск», включают экран и появляется пуш-уведомление с персональной информацией: «Добрый день, мы обращаемся к вам. Мы понимаем, что вы сейчас находитесь в состоянии принятия решения, поддержать ли вам то, о чем было заявлено в Москве, или, исходя из вашего голоса совести и моральных качеств, которые, мы знаем, очень высоки, принять другое, правильное решение. Если вы выбираете второе — вот телефон, по которому вы можете обратиться», — рассказала Захарова.

Также дипломаты получали письма, где им поступали предложения сотрудничества со спецслужбами западных стран. Подобные предложения приходили на личную почту и личные мессенджеры дипломатов, пояснила она.

Помимо этого, официальный представитель МИДа рассказала, что на остановках, расположенных у посольств РФ, размещены объявления: «Вниманию российского дипломата», отмечает «Газета.Ru».

16 мая президент РФ Владимир Путин указал на «небывалый всплеск агрессии оголтелой русофобии» в западных странах.

14 мая посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в адрес сотрудников посольства РФ в США поступают угрозы. По его словам, посольство работает «во враждебной среде». Он рассказал, что каждый день у российского посольства проходят антироссийские акции. Также бывают хулиганские выходки и акты вандализма. 12 мая Антонов в статье «Россию нельзя отменить», опубликованной изданием Newsweek, написал, что США захлестнула волна русофобии. По мнению дипломата, ненависть раздувают американские СМИ с подачи правящих кругов.

13 апреля посольство РФ направило МИД Италии ноту с требованием принять дополнительные меры по защите российских загранпредставительств. Отмечалось, что посольство потребовало усилить охрану в связи с «нападением с применением красящего вещества». Как рассказали журналистам в диппредставительстве, входная калитка здания была облита красной краской.

25 марта похожий инцидент произошел и в Эстонии. Тогда неизвестные облили краской табличку у входа в посольство России и часть исторического фасада. 20 марта сообщалось, что неизвестные сорвали российский флаг с канцелярии посольства РФ в эстонском Тарту.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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