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Посольство РФ потребовало от Италии принять меры по защите загранпредставительств

Посольство РФ направило МИД Италии ноту с требованием принять меры по защите российских загранпредставительств
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Посольство РФ направило МИД Италии ноту с требованием принять дополнительные меры по защите российских загранпредставительств. Об этом в среду, 13 апреля, сообщает посол РФ Сергей Разов.

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«Мы, как и положено, обратились с официальной нотой в МИД Италии с просьбой, а точнее — с требованием принять дополнительные меры обеспечения безопасности наших загранпредставительств как здесь в Риме, так и наших трех генеральных консульств, которые работают в Италии», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

11 апреля посольство РФ в Риме потребовало усилить охрану в связи с «нападением с применением красящего вещества». Как рассказали журналистам в диппредставительстве, входная калитка здания была облита красной краской. На место происшествия прибыла полиции, злоумышленник был задержан.

5 апреля Италия объявила о высылке 30 российских дипломатов по соображениям «национальной безопасности». В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия даст соответствующий ответ Италии.

25 марта похожий инцидент произошел и в Эстонии. Тогда неизвестные облили краской табличку у входа в посольство России и часть исторического фасада. 20 марта сообщалось, что неизвестные сорвали российский флаг с канцелярии посольства РФ в эстонском Тарту.

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