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Антонов рассказал о призывах ФБР к дипломатам РФ предать родину

Посол РФ Антонов: ФБР призывает российских дипломатов предать родину
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Федеральное бюро расследований (ФБР) США посылает российским дипломатам сообщения с призывами предать свою родину. Об этом в беседе с газетой Wall Street Journal рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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«Они отправляют нам сообщения: «Вы должны предать свою родину», — цитирует Антонова издание.

При этом, уточнила газета, в ФБР подтвердили кампанию по отправке таргетированных сообщений.

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Глава российского диппредставительства также сообщил, что однажды некий мужчина поставил стул у входа в посольство РФ, сел и стал раздавать визитки ФБР, призывая позвонить ему.

При этом ФБР не прокомментировало этот инцидент, но заявило, что Россия якобы «давно представляла контрразведывательную угрозу для США». Из-за этого ФБР хочет связаться со всеми, кто может «помочь минимизировать эти угрозы и обеспечить безопасность страны», передало издание.

О том, что в западных странах фиксирует попытки вербовки российских дипломатов рассказала 21 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По его словам, дипломаты РФ за рубежом сталкиваются с психологическим насилием, им поступают угрозы.

Также, по словам Захаровой, дипломаты получали письма, где им поступали предложения сотрудничества со спецслужбами западных стран. Подобные предложения приходили на личную почту и личные мессенджеры дипломатов, пояснила она.

14 мая посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в адрес сотрудников посольства РФ в США поступают угрозы. По его словам, посольство работает «во враждебной среде». Он рассказал, что каждый день у российского посольства проходят антироссийские акции. Также бывают хулиганские выходки и акты вандализма.

18 апреля Антонов заявил, что Россия и США больше не являются партнерами. Он отметил, что, когда приехал в Вашингтон, его задача состояла в улучшении отношений, теперь же она заключается в попытке их стабилизировать.

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