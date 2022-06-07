Зеленский назвал Джонсона настоящим другом Украины

Украинский президент Владимир Зеленский 7 июня назвал отличной новостью то, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон смог остаться на своем посту.

«Я рад, что мы не лишились очень важного союзника. Это отличная новость. Борис Джонсон — настоящий друг Украины, я считаю его союзником, Великобритания — наш важный союзник», — сказал Зеленский в интервью газете Financial Times.

Он добавил, что британский премьер «поддерживает Украину и очень конкретен в этой поддержке».

Ранее в этот день Джонсон заявил, что Украину нельзя принуждать к заключению невыгодного для нее мирного соглашения.

Борис Джонсон сохранил пост премьер-министра Британии, так как консервативная партия вынесла политику вотум доверия. В поддержку Джонсона выступили 211 депутатов, против были 148.

Политик оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.

25 мая премьер-министр извинился за эти вечеринки. Он отметил, что берет на себя полную ответственность за всё, что происходило в его присутствии. При этом глава правительства отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии.