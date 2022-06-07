Соратник Навального Владимир Милов объявлен в розыск

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск сторонника оппозиционера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) — Владимира Милова (признан в РФ иностранным агентом).

Как сообщается в базе розыска ведомства, Милов разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно статье, не уточняется.

В апреле прошлого года сообщалось, что Милов уехал из России. О том, что он стал фигурантом уголовного дела, до настоящего времени официально не сообщалось.

В России соратники осужденного Навального, включая покинувших страну, оказались фигурантами ряда уголовных дел. Например, экс-юрист ФБК (признан иноагентом, запрещен в РФ как экстремистская организация) Любовь Соболь (признана СМИ-иноагентом). Она покинула Россию в августе прошлого года, после того как была приговорена к одному году и шести месяцам ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированных акциях. 20 октября того же года МВД объявило Соболь в розыск.

В мае текущего года Басманный суд Москвы заочно арестовал Соболь.