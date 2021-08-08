Любовь Соболь покинула Россию вопреки приговору суда

Экс-юрист ФБК (признан иноагентом, запрещен в РФ как экстремистская организация) Любовь Соболь покинула Россию спустя пять дней после того, как была приговорена к одному году и шести месяцам ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированных акциях. Об этом 8 августа сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Согласно решению суда, Соболь запрещено покидать Москву и Московскую область. Однако 7 августа она вылетела из Внуково в Стамбул.

По предварительным данным, в турецкой столице Соболь совершит пересадку. Дальнейший ее маршрут неизвестен.

3 августа Преображенский суд Москвы приговорил к 1,5 года ограничения свободы Любовь Соболь за нарушение санитарных норм на незаконной акции. Кроме того, в апреле Соболь была приговорена к году исправительных работ по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Также ей был назначен испытательный срок.

Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан и штабы блогера Алексея Навального экстремистскими организациями и ликвидировал их. В России также запрещена их деятельность.