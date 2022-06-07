Вильфанд пообещал июльскую погоду в Москве к концу недели

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал москвичам о погоде в столице к концу недели. Как спрогнозировал синоптик, температура воздуха будет соответствовать показателям второй половины июля.

«К концу недели в Москве ожидаются ночные температуры — +14…+16 градусов, дневные — +24…+27 градусов. Такая температура соответствует второй половине июля по климату», — сказал Вильфанд в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что существенных осадков не ожидается.

Вильфанд пояснил, что такое потепление вызвано перемещением отрога высокого давления дальше к востоку.

«Москва окажется в его западной периферии. Поменяется направление перемещения воздушных масс, адвекция воздушных масс будет с юга. Понятно, что это настоящее тепло», — уточнил Вильфанд.

Еще одним фактором повышения столбиков термометра в столице станет насыщенность южных воздушных масс влагой, из-за чего ожидается более облачная погода, добавил собеседник «РИА Новости».

«Поверхность почвы не будет охлаждаться, потому что облака будут этому препятствовать», — заключил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что 7 июня в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Днем в Москве воздух прогреется до +21…+23 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +8…+10 градусов.

Накануне ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на текущей неделе в Москве и области ожидается погода с переменной облачностью и без осадков, максимальная температура воздуха составит +25 градусов.