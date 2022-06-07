Синоптики рассказали о погоде в Москве и Подмосковье 7 июня

В столичном регионе во вторник, 7 июня, ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем в Москве воздух прогреется до +21…+23 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +8…+10 градусов.

В Московской области синоптики прогнозируют днем от +19 до +24 градусов, в ночное время +5…+10 градусов.

Днем ожидается северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с, ночью — ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/с.

Атмосферное давление составит 748-749 мм ртутного столба.

Накануне ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на текущей неделе в Москве и области ожидается погода с переменной облачностью и без осадков, максимальная температура воздуха составит +25 градусов.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в начале недели москвичей ожидают прохладная погода по утрам и до +21…+23 градуса днем. При этом настоящая летняя жара с температурой до +27...+28 градусов наступит 9 июня.

Как отметил метеоролог, температурный фон в Москве в конце недели будет соответствовать показателям середины июля, однако с четверга прогнозируются совсем небольшие и кратковременные дожди.