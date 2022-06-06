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Вильфанд назвал дату прихода жары в столицу

Вильфанд: в Москву придет жара 9 июня
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В начале недели москвичей ожидают прохладная погода по утрам и до +21…+23 градусов днем. Настоящая летняя жара с температурой до 27–28 градусов тепла наступит 9 июня. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«В понедельник и вторник будет период умеренной летней погоды: утром прохладно (около 15 градусов тепла), а днем — 21–23 градуса. <...> В среду уже прогнозируется 23–25 градусов тепла, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье — до 27–28 градусов тепла», — пояснил ученый ТАСС.

Как отметил метеоролог, температурный фон в Москве в конце недели будет соответствовать показателям середины июля, однако с четверга прогнозируются «совсем небольшие и кратковременные дожди».

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ко Дню России, который отмечается в стране 12 июня, жителей центральной части страны ожидает по-июльски теплая погода. Он также упомянул, что такая погода будет способствовать прогреву воды в реках и озерах, однако комфортно купаться можно будет ближе к середине месяца. Тогда температура воды достигнет +18…+20 градусов.

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