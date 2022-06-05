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Синоптик пообещал по-июньски теплую погоду к концу недели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Ко Дню России, который отмечается в стране 12 июня, жителей центральной части страны ожидает по-июньски теплая погода. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

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Метеоролог сообщил, что лето будет набирать ход в предстоящую неделю. С понедельника до четверга в Центральной России будет действовать погожий антициклон. Ночная температура постепенно повысится с +6…+11 до +10…+15. Днем в начале недели ожидается +18…+23, а в конце — до +22…+27.

«В пятницу и выходные атмосфера из-за интенсивного прогрева и насыщением водяным паром станет неустойчивая, а значит, местами прошумят скоротечные грозовые дожди. Под утро уже не ниже +12…+17, а после полудня столбики термометров поднимутся до +23…+28, что по климату на месяц опережает календарь и больше характерно для макушки лета», — сообщил синоптик.

Тишковец также упомянул, что такая погода будет способствовать прогреву воды в реках и озерах, однако комфортно купаться можно будет ближе к середине месяца. Тогда температура воды достигнет +18…+20 градусов.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни на юге России ожидаются дожди и грозы, в Сибири — заморозки, а также жара до +32 градусов — в Якутии. Чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируется в ближайшее время в Архангельской области и Республике Коми.

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