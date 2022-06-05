Вильфанд рассказал о непогоде в ряде регионов России в ближайшие дни

Дожди и грозы ожидаются на юге России, заморозки — в Сибири и жара — в Якутии. Такой прогноз сделал в воскресенье, 5 июня, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что заморозки до 2–3 градусов в ближайшие дни прогнозируются в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском, Красноярском краях и Республике Алтай.

Кроме того, в Тюменской, Омской и Иркутской областях температура в ночные часы будет опускаться до 4–7 градусов мороза.

Вильфанд отметил, что в Якутии в ближайшие пять дней будет стоять жара до 27–32 градусов, что приведет к высокому уровню пожароопасности. Суточная температура будет выше нормы на 7–9 градусов.

Также чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируется в Архангельской области и Республике Коми в ближайшее время.

«В Крыму 6-го и 7-го числа будет сильный ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер 20–25 м/с, в отдельных районах Северо-Кавказского федерального округа — сильный грозовой дождь, град, ветер до 25 м/с. В Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской областях ожидается аналогичная ситуация: сильный дождь, гроза, град», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Ранее в этот день Гидрометцентр России сообщил, что в столичном регионе в воскресенье, 5 июня, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днем в Москве воздух прогреется до +20…+22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +9…+11 градусов. В области днем ожидается от +18 до +23 градусов, в ночное время столбики термометров опустятся до отметки +6…+11 градусов. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.