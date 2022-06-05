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Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 5 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В столичном регионе в воскресенье, 5 июня, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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Днем в Москве воздух прогреется до +20…+22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +9…+11 градусов.

В области днем ожидается от +18 до +23 градусов, в ночное время столбики термометров опустятся до отметки +6…+11 градусов.

Прогнозируется западный ветер со скоростью 5–10 м/с с порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

1 июня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что купальный сезон в Центральной России можно будет открывать к середине июня. Он уточнил, что в целом лето в средней полосе России должно быть теплым и умеренно влажным.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в июне жителей страны ждет теплая погода. Во многих регионах возможно превышение температурной нормы. Он также предупредил, что следует быть готовыми к тому, что погода летом будет переменчивая, поскольку в последние годы «длительные дождливые периоды сменяются также длительными очень жаркими периодами».

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