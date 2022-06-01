Вильфанд спрогнозировал преимущественно теплый июнь в России

Теплая погода ждет россиян в июне. Во многих регионах возможно превышение температурной нормы. Об этом в среду, 1 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Северо-Западный федеральный округ, юг европейской части, Краснодарский край, юг Черноземья и юг Приволжского федерального округа — здесь везде среднемесячная температура в июне выше нормы. Также она прогнозируется выше нормы на северной половине азиатской части страны», — приводит его слова ТАСС.

В то же время, отметил метеоролог, около и ниже нормы температура в первый летний месяц ожидается на юге Западной Сибири, в Хабаровском и Приморском краях.

Нехватка осадков будет наблюдаться на Ставрополье, в Астраханской, Волгоградской областях, Калмыкии, Якутии и на Чукотке.

Напротив, аномальные осадки выпадут в Архангельской области, Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, Алтайском крае и на юге Новосибирской области.

По словам Вильфанда, рассчитывать на устойчивую сухую погоду летом не стоит.

«У многих создается впечатление, что дожди летом — это плохая погода. Но нужно помнить, что лето — самый дождливый сезон на всей территории России. Так что осадки летом — это нормально и естественно», — пояснил специалист.

Ученый предупредил, что также следует быть готовыми к тому, что погода летом будет переменчивая, поскольку в последние годы «длительные дождливые периоды сменяются также длительными очень жаркими периодами».

Накануне портал «Метеовести» сообщил, что май 2022 года стал самым холодным с начала XXI века. Средняя температура воздуха по итогам месяца составила примерно +10,6 градуса, что на 0,3 градуса ниже, чем было у прежнего лидера — мая 2017 года.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова 30 мая рассказала «Известиям», что в начале текущей недели в городе и по области ожидается теплая погода. Однако к пятнице, 3 июня, в регион придут холодный фронт и дожди.