Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Метеоролог спрогнозировала ливни и похолодание в Москве на неделе

Метеоролог Позднякова рассказала о ливнях и похолодании в Москве на неделе
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В начале текущей недели в Москве и области ожидается теплая погода, однако к пятнице, 3 июня, в регион придут холодный фронт и дожди. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщила «Известиям» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Тень колебаний: как пережить нашествие циклонов
Вильфанд пообещал жителям европейской части России редкий природный катаклизм

По ее словам, в этот день температурный фон будет достигать +21 градуса, однако вечером кое-где могут пройти дожди.

«Завтра также мы ожидаем ливни, но ночью температура воздуха составит +9... +14 градусов, а днем — до 20 градусов тепла. В первые дни календарного лета можно рассчитывать на теплую погоду, температура воздуха ночью составит +11... +16, а днем — до +19... +24 градусов. Но в пятницу в регион придут холодный фронт и дожди, поэтому ночью станет прохладнее — +9... +14 градусов. Днем температура воздуха составит +18... +23 градуса», — рассказала специалист.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что рабочая неделя в Москве будет теплой, но с короткими дождями. По словам синоптика, со среды, 1 июня, в столице прогнозируется до +25 градусов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022