Метеоролог спрогнозировала ливни и похолодание в Москве на неделе

В начале текущей недели в Москве и области ожидается теплая погода, однако к пятнице, 3 июня, в регион придут холодный фронт и дожди. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщила «Известиям» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в этот день температурный фон будет достигать +21 градуса, однако вечером кое-где могут пройти дожди.

«Завтра также мы ожидаем ливни, но ночью температура воздуха составит +9... +14 градусов, а днем — до 20 градусов тепла. В первые дни календарного лета можно рассчитывать на теплую погоду, температура воздуха ночью составит +11... +16, а днем — до +19... +24 градусов. Но в пятницу в регион придут холодный фронт и дожди, поэтому ночью станет прохладнее — +9... +14 градусов. Днем температура воздуха составит +18... +23 градуса», — рассказала специалист.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что рабочая неделя в Москве будет теплой, но с короткими дождями. По словам синоптика, со среды, 1 июня, в столице прогнозируется до +25 градусов.