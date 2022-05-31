Май 2022 года в Москве признали самым холодным в XXI веке

Май 2022 года в Москве стал самым холодным с начала XXI века. Об этом во вторник, 31 мая, сообщает портал «Метеовести».

«Средняя температура воздуха по итогам месяца составит примерно +10,6 градуса, что на 0,3 градуса ниже, чем было у прежнего лидера — мая 2017 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самая низкая температура была отмечена 1 мая, тогда столбики термометров показывали –1,7 градуса.

31 мая в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днем в Москве воздух прогреется до +18…+20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +13…+15 градусов.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова 30 мая рассказала «Известиям», что в начале текущей недели в городе и по области ожидается теплая погода. Однако к пятнице, 3 июня, в регион придут холодный фронт и дожди.