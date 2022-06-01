Тишковец назвал сроки начала купального сезона в Центральной России

Купальный сезон в Центральной России можно будет открывать к середине июня, когда вода в реках и озерах прогреется до комфортных значений. Об этом метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в среду, 1 июня.

«Полноценный купальный сезон на юге нашей страны уже можно будет открывать в ближайшие дни, когда температура морской воды достигнет 20 градусов тепла и выше. В Центральной России вода до комфортных значений в реках и озерах прогреется к середине июня», — написал метеоролог в своем Telegram-канале.

По словам Тишковца, в целом лето в средней полосе России должно быть теплым и умеренно влажным, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в июне жителей страны ждет теплая погода. Во многих регионах возможно превышение температурной нормы, передает RT.

Он также предупредил, что следует быть готовыми к тому, что погода летом будет переменчивая, поскольку в последние годы «длительные дождливые периоды сменяются также длительными очень жаркими периодами».

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова 30 мая рассказала «Известиям», что в начале текущей недели в городе и по области ожидается теплая погода. Однако к пятнице, 3 июня, в регион придут холодный фронт и дожди.