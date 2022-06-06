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Москвичам пообещали до +25 градусов на неделе

Синоптик Позднякова пообещала москвичам комфортную погоду и до +25 градусов на неделе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На текущей неделе в Москве и области ожидается погода с переменной облачностью и без осадков, максимальная температура воздуха составит +25 градусов. Такой прогноз «Известиям» в понедельник, 6 июня, дала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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По ее словам, в понедельник максимальная температура воздуха в столице днем составит +19... +21 градус. Существенные осадки не прогнозируются, однако с 18:00 до 21:00 мск возможен небольшой дождь.

«В последующие дни характер погоды будет определять область повышенного атмосферного давления. До конца рабочей недели погода с переменной облачностью без осадков. Ночная температура будет довольна низкая — +10... +12, а по области — +7... +12 градусов. Во вторник днем температура воздуха составит +19... +21 градус. В последующие дни рабочей недели максимальная температура воздуха в Москве будет где-то в пределах около +25 градусов», — рассказала синоптик.

В среду, 8 июня, температура днем составит +22... +24 градуса, а в ночные часы — +10... +12 градусов.

«В ночь на 9 июня в Москве будет +11... +13 градусов, а днем — +23... +25 градусов. В пятницу ночная температура в Москве будет выше климатической нормы на 2–3 градуса. День вполне комфортный для отдыха», — резюмировала Позднякова.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в начале недели москвичей ожидают прохладная погода по утрам и до +21…+23 градуса днем. При этом настоящая летняя жара с температурой до +27...+28 градусов наступит 9 июня.

Как отметил метеоролог, температурный фон в Москве в конце недели будет соответствовать показателям середины июля, однако с четверга прогнозируются совсем небольшие и кратковременные дожди.

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