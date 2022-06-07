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Япония ввела санкции против ряда российских и белорусских банков

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Токио во вторник, 7 июня, добавил в санкционный список ряд банков из России и Белоруссии. Так, под рестрикции попали Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции.

Кроме того, японские власти объявили о намерении ввести санкции на экспорт в РФ товаров, «способствующих укреплению промышленной индустрии».

Как говорится в сообщении японского МИД, санкции, предполагающие заморозку активов в Японии в случае их наличия, а также запрет на проведение финансовых операций с данными организациями, вступают в силу с 7 июня.

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