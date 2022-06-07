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В «Векторе» опровергли появление более заразного варианта оспы обезьян

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Фото: REUTERS/Lukas Barth
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Предпосылки для формирования более заразного варианта вируса оспы обезьян на сегодняшний день не просматриваются. Об этом во вторник, 7 июня, сообщили ТАСС в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

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Отмечается, что вирус оспы обезьян отличается высокой стабильностью.

Случаи заболевания до сих пор возникают в некоторых районах Африки, где преобладают тропические влажные леса.

«При том что оспа обезьян обладает низкой трансмиссивностью, в последние годы произошли изменения в эпидемиологии данного вируса, проявившиеся, в частности, в расширении территории, где проявляется заболевание. При этом регистрируются случаи передачи вируса от человека к человеку, предположительно, половым путем», — говорится в сообщении центра.

В «Векторе» также уточнили, что чаще всего симптомы оспы обезьян исчезают через две-четыре недели. При этом в центре указали на то, что тяжелые случаи обычно возникают у детей. Течение болезни зависит от продолжительности контакта с вирусом и состояния здоровья пациента.

Кроме того, специалисты подчеркнули, что пациенты с иммунодефицитом подвержены риску более серьезного течения болезни.

Накануне в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что вирус обезьяньей оспы передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при тесном контакте в течение длительного времени — более трех часов.

В этот же день кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что завоз обезьяньей оспы в Россию крайне вероятен в горизонте ближайших 3–6 месяцев.

Ранее, 5 июня, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 780 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян в 27 государствах. Пока не зафиксировано ни одного случая смерти от этой болезни в неэндемичных странах. В большинстве случаев заразившиеся не посещали Западную или Центральную Африку. Только небольшое число заражений связано с поездками в Нигерию.

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.

25 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящий момент нет необходимости заранее прививаться от обезьяньей оспы. При этом она уточнила, что в России зарегистрировано три вакцины против натуральной оспы.

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