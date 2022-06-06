Иммунолог Крючков назвал вероятные сроки завоза оспы обезьян в Россию

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в понедельник, 6 июня, оценил риски проникновения вируса оспы обезьян в Россию и назвал меры, которые могут оказаться эффективными в борьбе против этой инфекции.

«Сложно спрогнозировать точные сроки, но завоз обезьяньей оспы в Россию крайне вероятен в горизонте ближайших 3-6 месяцев. Само по себе это не будет представлять большую опасность», — отметил специалист в интервью радио Sputnik, добавив, что если вовремя будут задействованы службы здравоохранения, очень быстро эту вспышку можно будет погасить.

Однако бдительность важна подчеркнул он.

По его словам, пока массовая вакцинация людей от натуральной оспы не рассматривается в качестве меры противодействия распространению заболеванию. Однако, пояснил иммунолог, может понадобиться представителям так называемой группы риска, например, людям определенных профессий, у которых шансов столкнуться с заболевшими больше: медицинские работники, работники пограничного контроля, экстренных служб.

Важно в том числе наблюдать, указал он, как в конкретной стране в настоящее время распространяется инфекция, поскольку помимо прививки существуют и другие меры противодействия проблеме.

Однако, как указал Крючков, глобального контроля над оспой обезьян можно добиться только с помощью разработки вакцины именно против этой инфекции.

«Нужна вакцина именно от обезьяньей оспы, потому что на самом деле плохо контролируется инфекция именно в эндемичном регионе, в Западной Африке. Там ситуация резко обострилась в последние несколько лет. Если бы вакцина была создана, была бы эффективнее, чем от натуральной оспы, и удалось бы провести вакцинацию в эндемичном регионе, то мы бы приобрели значительно лучший контроль над инфекцией и в глобальном масштабе», — подытожил эксперт.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 780 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян в 27 государствах. Пока не зафиксировано ни одного случая смерти от этой болезни в неэндемичных странах. В большинстве случаев заразившиеся не посещали Западную или Центральную Африку. Только небольшое число заражений связано с поездками в Нигерию.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В последнее время случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии и Марокко. К началу июня в 26 странах мира зарегистрировано свыше 640 случаев заражения оспой обезьян.

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.

25 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящий момент нет необходимости заранее прививаться от обезьяньей оспы. При этом она уточнила, что в России зарегистрировано три вакцины против натуральной оспы.