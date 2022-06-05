Пушков спрогнозировал снижение уровня жизни в ЕС из-за санкций против России

Антироссийские санкции Евросоюза, направленные против ее нефтяного сектора, приведут к снижению уровня жизни жителей Европы. Такое заявление 4 июня сделал представитель Пермского края в Совете Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Эмбарго на поставки нефти из России, принятое ЕС вопреки здравому смыслу и экономической логике, приведет к еще большему росту цен на топливо. Всё это еще цветочки — ягодки созревают. Der Spiegel прогнозирует высокую инфляцию и ценовой шок. Эмбарго стало «важным шагом вперед» только для главы Еврокомиссии. Тем более, что возникает вопрос: не шаг ли это назад, к худшим условиям для европейской экономики и к снижению уровня жизни в Европе?» — высказался Пушков.

Шестой пакет антироссийских санкций был утвержден Евросоюзом 3 июня. Ограничительные меры включают в себя в том числе отказ стран ЕС от импорта нефти из России в течение шести месяцев, а через восемь месяцев — прекращение импорта нефтепродуктов. Согласование шестого пакета санкций стало самым долгим за всё время. Страны ЕС не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть.

Днем ранее журнал Der Spiegel рассказал о прогнозе последствий отказа от российской нефти для ЕС от директора исследовательского центра Bruegel Гунтрама Вольфа. Как утверждает специалист, Европу ожидает «ценовой шок» и увеличение долга европейских стран из-за приверженности политике введения ограничений против Москвы.

Комментируя новый блок антироссийских мер, принятый Европой, президент России Владимир Путин 3 июня назвал политику Евросоюза в энергетике недальновидной. Глава государства добавил, что попытка Запада принизить значение традиционных источников энергии привела к «недоинвестированию в энергетический сектор и росту цен» и добавил, что Россия не виновата в ситуации с ростом цен на энергоресурсы.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.