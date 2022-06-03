Россия заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной безопасности

Россия заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной и радиационной безопасности из-за недружественной линии королевства. Об этом в пятницу, 3 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В связи с занятой Королевством Норвегия недружественной линией в отношении нашей страны после начала <специальной военной операции по защите Донбасса>, присоединения Осло к антироссийским санкциям Евросоюза и попыток оказать экономическое и политическое давление на нашу страну было принято решение о приостановке сотрудничества с Норвегией в сфере ядерной и радиационной безопасности», — сказала дипломат.

29 апреля Норвегия закрыла границу для проезда грузовиков из России и запретила заход судов в порты

6 апреля министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт озвучила решение об объявлении трех дипломатов посольства России в Осло персонами нон грата.

Тогда же Захарова назвала высылку дипломатов информационно-политической атакой. По ее словам, странам Запада необходимо продемонстрировать «некую кучность своих действий», которую они называют солидарностью.

17 марта Норвегия присоединится к ряду санкций Евросоюза (ЕС) против России.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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