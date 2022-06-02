Покинувший Украину канадский журналист заявил о тысячах погибших бойцах ВСУ

Уехавший с Украины 1 июня канадский журналист Нил Хаэр заявил о тысячах погибших военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в Twitter.

К еще одной публикации он приложил скриншот переписки с украинским солдатом, который сообщил ему, что в его подразделении насчитывалось 60 военных, но в живых осталось только четверо.

Ранее, 31 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ежедневно теряет 60–100 человек убитыми среди украинских боевиков.

27 мая пленный военнослужащий вооруженных сил Украины Никита Лазаренко рассказал о том, что украинские командиры занижают потери среди украинских боевиков, списывая их на дезертиров и пропавших без вести.

До этого, 18 апреля, Министерство обороны РФ опубликовало данные о потерях ВСУ, нацгвардии Украины, а также наемников и боевиков на службе у киевских властей. На конец апреля общее число безвозвратных потерь Украины составило более 23 тыс. человек.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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