Армия Китая готовится к худшему сценарию из-за позиции США по Тайваню

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) применит наихудший возможный сценарий в ходе учений на фоне роста напряженности в Тайваньском проливе. Об этом 1 июня на условиях анонимности заявил китайский военный эксперт.

«Япония и США рассматривают планы вмешательства в тайваньский вопрос военными средствами, поэтому НОАК будет проводить больше учений с учетом наихудшего сценария», — цитирует его китайское издание Global Times.

По словам собеседника издания, недавно НОАК провела три крупномасштабных учения в районе Тайваня, что в последние годы было редкостью.

Как отметил другой опрошенный изданием военный эксперт Сун Чжунпин, сейчас армия Китая не только выступает с предупреждениями, но и занимается практической подготовкой к военному конфликту, который уже не кажется невозможным.

Ранее, 25 мая, сообщалось, что китайские Вооруженные силы устроили военные учения в акватории около острова Тайвань как «серьезное предостережение» Соединенным Штатам, напоминает «Газета.Ru».

До этого, 23 мая, американский лидер Джо Байден заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня «на случай вторжения». Он отметил, что Штаты продолжают придерживаться поддержки безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы «его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке».

Как объяснили позже в Белом доме, слова Байдена касались поставок оружия. Уточнялось, что глава Белого дома подтвердил политику США «единого Китая».

При этом директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с «Известиями» отметил, что возможности США не безграничны и они все равно будут стремиться избежать прямого неограниченного военного столкновения с ядерной державой в лице КНР.

8 мая газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США оказывает давление на правительство Тайваня с целью вынудить его заказать виды вооружения, наиболее подходящие для конфронтации с КНР.

Тайваньский вопрос остается наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.