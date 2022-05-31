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Президент Байден заявил, что США не будут поставлять Киеву способные достичь России ракеты

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Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут поставлять Украине ракеты, которые способны ударить до России. Его слова 30 мая передало агентство Reuters.

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«Мы не собираемся посылать на Украину ракетные системы, которые [способны] ударить по России», — сообщил Байден журналистам.

Такое заявление Байден сделал в ответ на распространившийся комментарий о планах его администрации отправить на Украину ракетные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности, которые Киев запрашивал у Вашингтона. США отказались от подобных поставок из-за того, что использование подобных систем на Украине может быть расценено Россией как нападение со стороны США, отмечает «Газета.Ru».

Как отметило издание, американские СМИ ранее предполагали, что Байден склоняется отправить в рамках военной помощи Украине РСЗО HIMARS.

Ранее 27 мая газета The New York Times рассказала о том, что Белый дом одобрил отправку на Украину РСЗО большой дальности в рамках военной помощи, при этом не уточнялось, какой именно тип ракет Вашингтон планирует передать Киеву.

Тогда же канал CNN сообщил о том, что украинские власти рассчитывают получить от США новые ракетные комплексы, способные запускать снаряды на сотни километров.

Днем ранее Reuters рассказало о закрытых переговорах представителей Америки и Украины, на которых Киев был предупрежден о риске эскалации ситуации вокруг Украины из-за обстрелов украинскими военными российских населенных пунктов.

28 мая посол России в США Анатолий Антонов предостерег Америку от поставок ракетных комплексов Украине и заявил, что накачка Украины оружием повышает риски эскалации конфликта вокруг страны. Он выразил надежду российской стороны на то, что в Вашингтоне «восторжествует здравый смысл».

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей. На фоне роста поставок оружия Киев увеличил число провокаций и ударов по приграничным российским селам.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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