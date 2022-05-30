Курский губернатор Старовойт сообщил об усилении мер безопасности на границе с Украиной
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- Курский губернатор Старовойт сообщил об усилении мер безопасности на границе с Украиной
В Курской области усилены меры безопасности на границе с Украиной. Об этом 30 мая в ходе оперативного совещания сообщил глава региона Роман Старовойт.
«С учетом складывающейся обстановки в приграничных районах Курской области Министерством обороны по поручению министра обороны приняты дополнительные меры, и в наш регион уже прибыло и еще прибывает дополнительное вооружение в виде артиллерийских установок, ракетных установок. Всё направлено для того, чтобы обеспечить безопасность, жизнь и здоровье жителей региона», — сказал он.
По его словам, несмотря на усиление мер в приграничных районах, напряженная обстановка на этих территориях сохраняется.
Он отметил, что местным жителям с приграничных районов, испытывающим беспокойство, предлагается переезд
«За счет средств администрации Курской области предоставляется возможность по переезду в безопасное место, где будет оказана помощь, в том числе предоставлено питание. Для детей жителей приграничных районов региона с 1 июня предоставляется дополнительная возможность по вывозу детей на летний отдых в детские оздоровительные лагеря области», — добавил Старовойт.
24 мая в Курской области до 8 июня продлили желтый уровень террористической опасности. Такой уровень террористической опасности также действует в Крыму, Белгородской, Брянской, Воронежской областях.
Приграничные территории региона неоднократно подвергались обстрелам. Так, 21 мая Старовойт рассказал об обстреле приграничных сел в области со стороны Украины. Пострадавших не было.