Фикция по вызову: мошенники стали использовать для подмены номера россиян

Мошенники, похищающие средства со счетов граждан, начали использовать новый, вдвойне опасный метод . Для звонков потенциальным жертвам они используют подменные номера обычных граждан. Об этом «Известиям» рассказали эксперты платформы «Мошеловка». По их мнению, таким образом злоумышленники пытаются не только выманить деньги у своих жертв, но и ввести в заблуждение правоохранительные органы и навредить российским гражданам — звонки по большей части поступают из кол-центров недружественных стран. В пресс-службе Минцифры подтвердили, что с использованием IP-телефонии можно совершать подмену любых номеров. Как указали специалисты по кибербезопасности, гражданам, чьи контакты используют злоумышленники, придется потратить силы и нервы, чтобы доказать свою непричастность к преступлению. Кроме того, их номер может попасть в черные списки, из которых непросто удалиться.

Слышал звон

В последний месяц на портал «Мошеловка» стали поступать сообщения от граждан, чьи номера используют мошенники для подмены . Им звонят люди и говорят, что с их номера был звонок «от сотрудника банка», который пытался выведать персональную информацию для похищения средств со счета. При этом сами абоненты никаких звонков не совершали и не имеют отношения к мошенническим схемам, рассказала «Известиям» руководитель платформы Евгения Лазарева.

Она добавила, что есть и обращения от потенциальных жертв. При попытке перезвонить на номер, определяемый телефоном во время такого звонка, отвечает совершенно другой человек с иными особенностями речи и даже другого пола, утверждающий, что никаких звонков в последнее время он не совершал .

— Мы считаем, что таким образом злоумышленники добиваются почти гарантированного нанесения вреда гражданам России. Они не только совершают мошеннические атаки для извлечения собственной выгоды, но и активно занимаются вредительством. Что называется, стремятся подгадить доступным способом, — пояснила Евгения Лазарева, напомнив, что большая часть атак на счета граждан происходит из кол-центров, которые располагаются в недружественных странах.

Фикция по вызову Фото: РИА Новости

Опрошенные «Известиями» эксперты по кибербезопасности отметили, что при использовании метода подмены номеров с помощью IP-телефонии можно позвонить от лица любого абонента.

Злоумышленники часто используют подмену номера, чтобы скрыть свое местоположение , пояснил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Он также заметил, что часто мошенники стараются позвонить от какой-либо организации — это вызывает больше доверия у потенциальной жертвы.

— Уязвимость сетей сотовой связи позволяет подменять CallerID, проще говоря, номер звонящего абонента. Злоумышленники могут позвонить от имени банка, силовых структур и т.д., при этом у потенциальной жертвы высветится именно тот номер, что был задан злоумышленниками, — добавил руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Александр Вураско.

По его словам, в описанных случаях используется та же технология, просто для того, чтобы не попадать в черные списки как спамеры, мошенники берут произвольные номера и подставляют их . Технически можно звонить даже с несуществующих номеров , уточнил эксперт.

Пресс-служба Минцифры также сообщила «Известиям», что технически подмена номера госоргана или банка и подмена номера гражданина не отличаются.

Фикция по вызову Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— На сегодняшний день подмена номера — один из наиболее распространенных способов телефонного мошенничества. Злоумышленники используют его, чтобы ввести граждан в заблуждение, а также затруднить работу правоохранительных органов по установлению злоумышленника, — сказали в ведомстве.

Без вины виноватые

Евгения Лазарева не сомневается, что использование номеров обычных граждан для подмены — это часть кибервойны против нашего государства, как и DDoS-атаки на сайты госорганов, компаний и СМИ . Но в этом случае жертвами становятся простые россияне.

— Если такая мошенническая атака будет успешна, то пострадавший, надзор и правоохранители будут предъявлять претензии к абоненту, с номера которого поступали звонки , — объяснила она.

По словам Евгении Лазаревой, ничего не подозревающий абонент, чей номер используют злоумышленники, может попасть в черный список ЦБ . В этом случае высок риск блокировки , особенно если пострадавший укажет этот номер в своей жалобе в адрес регулятора и в заявлении в правоохранительные органы в увязке с фактом кражи средств и данными дропперов (граждане, чьи карты используют для перевода похищенных средств).

Как ранее сообщала «Известиям» пресс-служба Центробанка, в I квартале этого года Банк России инициировал блокировку почти 90 тыс. телефонных номеров, которые использовались злоумышленниками для кражи средств у граждан.

Фикция по вызову Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Есть еще несколько неприятных моментов, которые ожидают людей, чьи номера мошенники используют для подмены, рассказала руководитель платформы «Мошеловка». Во-первых, многие сервисы сейчас предоставляют услугу идентификации благонадежности номера телефона на основе онлайн-отзывов пользователей . По этим алгоритмам работают почти все популярные антиспам-приложения и расширения браузеров.

— Если номер попадет в базу с негативными отзывами, то абонент при звонке будет определяться «нежелательным» или вообще блокироваться приложением и звонок не будет принят адресатом. Это репутационный риск. Для граждан, которые пользуются телефоном не только в личных целях — знакомые вряд ли заблокируют номер, — но и для работы, это в перспективе может принести и финансовые потери, — сказала Евгения Лазарева.

Во-вторых, многие работодатели, особенно те, которые планируют брать сотрудника на работу, предусматривающую материальную ответственность, используют для проверки кандидата различные базы . Может возникнуть ситуация, когда компания попробует проверить телефон соискателя в одной из таких баз или на тематическом сайте приложения и увидит, что номер кандидата в категории мошенников, спамеров и с отрицательными отзывами. Естественно, что с такой репутацией соискателю в работе откажут, указала Евгения Лазарева.

При этом, по ее словам, исключение номера из баз различных сервисов сейчас процедурно не определено , поэтому это может оказаться очень непросто. Что касается списков ЦБ, то правоохранителям и регулятору будет необходимо время, чтобы исключить техническую ошибку на стороне оператора и оформить процедуру.

Фикция по вызову Фото: ТАСС/Владимир Гердо

«Известия» направили запросы в Центробанк и МВД.

Докажи, что не верблюд

Время и нервы придется потратить и на общение с полицейскими или следователями.

— Сотрудники правоохранительных органов запросят информацию о том, кому номер принадлежит, и впоследствии ему придется иметь дело с этими самыми сотрудниками, доказывая им, что он никому не звонил и тем более никого не обманывал, — пояснил адвокат КА «Юков и партнеры» Джамали Кулиев.

Но призвал не переживать. Достаточно запросить у оператора детализацию, в которой будет видно, что никаких звонков на номер жертвы мошенника гражданин не делал .

— Обратное возможно только в случае, если у мошенника есть дубликат SIM-карты и он действительно пользуется номером гражданина, а не программой для его подмены. Но мошенники, как правило, берут случайные номера из имеющихся баз и подменяют свой номер, так как получить дубликат SIM-карты очень сложно, — успокоил Джамали Кулиев.

Фикция по вызову Фото: Global Look Press/dpa/Franziska Gabbert

Если вы получаете информацию о том, что якобы звонили кому-то с целью выудить персональную информацию, лучше самостоятельно обратиться в правоохранительные органы , посоветовал юрист.

— Вряд ли вопрос сразу же разрешится, так как еще не придумали, как убрать возможность подменять номера, но у сотрудников правоохранительных органов будет информация о том, что с вашего номера звонят мошенники. И если к ним обратится жертва злоумышленника, которой звонили с вашего номера, то они сразу запросят у оператора детализацию, не вызывая вас на допросы , — подчеркнул Джамали Кулиев.

Он также отметил, что необходимо обратиться в банк и представить документы, то есть детализацию звонков от оператора, подтверждающие невиновность, чтобы исключить себя из черных списков . Если кредитная организация откажет, можно обжаловать решение, написав в ЦБ или прокуратуру.