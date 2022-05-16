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ЦБ инициировал блокировку около 90 тыс. номеров телефонных мошенников

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Фото: depositphotos
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По предварительным данным, в I квартале 2022 года Банк России инициировали блокировку примерно 90 тыс. мошеннических телефонных номеров. Об этом в интервью «Известиям» сообщил директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.

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Он уточнил, что число таких номеров по сравнению с IV кварталом сократилось более чем на треть.

«Однако относительно I квартала 2021 года все равно сохраняется сильный рост телефонного мошенничества — годом ранее количество заблокированных по нашей инициативе номеров составило 6,1 тыс. Банк России постоянно выявляет используемые мошенниками номера и направляет информацию о них операторам связи для последующей блокировки», — заявил Уваров.

По словам директора департамента, в 2021 году была инициирована блокировка более 179 тыс. номеров телефонов, используемых злоумышленниками для хищения денег у граждан, что в 6,7 раз больше, чем годом ранее.

Он добавил, что в январе-марте 2022 года активность злоумышленников, занимающихся хищением денег с использованием противоправных сайтов, по сравнению с IV кварталом прошлого года тоже снизилась, но незначительно. ЦБ инициировал блокировку около 1,3 тыс. фишингогвых сайтов против 1,5 тыс. в октябре-декабре.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Мошенники звонят под видом сотрудников банка и сообщают о дефиците валюты»

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