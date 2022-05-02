Аренда в один конец: почему прокат техники привлекает мошенников

В России резко вырос спрос на прокат техники — особенно это касается игровых приставок и другой популярной электроники. Эксперты предупреждают, что такая ситуация может привести к росту активности мошенников и хищениям у арендодателей. Подробности о новом тренде российских аферистов выясняли «Известия».

Рост спроса на прокат

В России резко вырос спрос на прокат техники, и это может привести к активности мошенников. Об этом «Известия» предупредили эксперты сервиса аренды вещей Next2U.ru.

По их словам, особую популярность в последнее время обрели игровые приставки. За прошедшие три месяца люди обращались за ними в прокаты за чаще, чем за весь прошлый год: число заявок за первый квартал превышает показатели прошлого года на 45%. Однако в трети случаев запросы имели признаки мошеннических.

Как пояснили в компании, перед оформлением аренды на сервисе заявки проходят скоринг. В случае успешного результата пользователь получает вещь напрокат без залога. Если проверка не пройдена, арендовать товар можно только после внесения депозита, который возвращается при успешном завершении аренды. С начала года проверку не прошли 34% запросов, и лишь 5% тех, кому было отказано в аренде без залога, оказались готовы арендовать вещь с ним. Ранее число подозрительных заявок было вдвое меньше.

Аренда в один конец Фото: Global Look Press/Fabian Sommer

— Сдавая вещи, прокаты всегда рискуют, что товар не вернется обратно, особенно в период кризисов. Наша цель сделать арендный бизнес безопаснее, поэтому мы разработали свою систему скоринга, которая определяет, насколько можно доверять арендатору. Это список косвенных признаков, сочетание которых говорит о том, что перед нами неблагонадежный пользователь, — рассказывает соосновательница онлайн-сервиса аренды вещей Екатерина Крайванова.

Популярность приставок объясняется тем, что они относятся к высоколиквидным товарам. Колебания курса и проблемы с логистикой сделали их недоступными для рядового покупателя: цены на некоторые модели вышли за пределы 100 тыс. рублей, а более дешевые просто исчезли из продажи. Аренда приставки обходится в несравнимо меньшие деньги: от двух до пяти тыс. рублей за трое суток, что делает игровые консоли привлекательной добычей для потенциальных мошенников, отмечает эксперт.

Обстановка на рынке аренды

По мнению Екатерины Крайвановой, сегодня у рынка аренды вещей есть шанс потеснить классический формат потребительских сценариев покупки. Ряд импортных товаров заметно подорожал, часть исчезла из продажи в принципе, а в прокатах они есть в наличии — и, конечно, аренда обходится в разы дешевле приобретения в собственность.

На популярность тех или иных товаров в прокате влияет ситуация в стране и мире. Если пару лет назад наиболее востребованными были вечерние платья и оборудования для мероприятий, то сегодня пандемия внесла коррективы: за 2020 год число заявок на аренду платьев упало на 83%. В 2021 году спрос начал восстанавливаться, но он так и не вернулся к доковидным показателям.

С другой стороны, с пандемией повысилась популярность прокатов туристического снаряжения — закрытие границ побудило людей чаще ходить в походы, заниматься активными видами спорта внутри страны.

Аренда в один конец Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

— Если говорить о влиянии мировой ситуации в этом году, мы наблюдаем, что активность арендаторов выросла в целом и особенно в отношении электроники. За последние два месяца прирост составил около 34%, — отмечает собеседница «Известий». — Основная причина — конечно же, экономия. Электроника — это та категория товаров, которую люди зачастую покупают, поддавшись импульсу, а потом интерес пропадает, и она просто занимает место в квартире. Аренда позволяет «поиграть» с интересной и дорогой вещью, потратив всего пару тысяч, тогда как стоимость в магазине может доходить до сотни тысяч рублей.

Как поясняет эксперт, чаще всего люди арендуют товар на выходные. Так действуют с роботами-мойщиками окон и приставками. Некоторые виды техники нужны буквально на несколько часов — как, например, тепловая камера для диагностики утечек холода. Ее обычно арендуют на день.

Риски и мошенники

Как отмечают в сервисе аренды вещей, обычно в прокат сдается высоколиквидная электроника, спрос на которую часто превышает предложение. В первую очередь сейчас это касается игровых приставок — именно потому они и стали главным инструментом мошенников на рынке аренды.

— Наиболее распространенная схема — предоставление скана чужого паспорта. Сейчас прокатов электроники всё больше, и чтобы выделиться на фоне конкурентов, некоторые прокаты предлагают опцию аренды без залога. Такая модель хороша для привлечения потребителя «здесь и сейчас» — людям действительно проще согласиться на такую сделку, не замораживая свои деньги. Но она опасна с точки зрения мошеннических схем, и требует крайне внимательной проверки документов и идентификации личности арендатора, — рассказывает Екатерина Крайванова «Известиям».

Как отмечает адвокат, управляющий партнер Компании Legal World и эксперт антикоррупционного комитета при Президенте РФ Ирина Калинина, арендодатели могут подстраховать себя, запросив у арендаторов дополнительные документы: водительские права, военный билет или СНИЛС.

— Также можно взять у человека номер телефона и проверить через через программу Getcontact. Если все данные совпали, то можно с уверенностью сказать, что это не мошенник, — говорит юрист.

Аренда в один конец Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Говоря о главных рисках для арендодателей, Екатерина Крайванова называет два основных: это порча вещи и невозврат. При этом, естественный износ и мелкие поломки в любом случае будут неизбежны, амортизация обычно предусмотрена в стоимости аренды.

— Если говорить о случаях, когда вещь ломается так, что ее уже не починить, то здесь при отсутствии залога никакой защиты нет. Для таких ситуаций мы предусмотрели страховку, которую можем предоставлять за счет нашей комиссии от сделок, — говорит соосновательница сервиса.

В свою очередь Ирина Калинина советует прописывать в договоре финансовую ответственность арендатора — тогда в случае, если товар будет возвращен в испорченном виде, человек будет обязан возместить либо стоимость вещи (если ее уже нельзя починить), либо выплатить штраф.

Что касается невозврата, то здесь, по словам экспертов, арендодателя должен защищать грамотно составленный договор. Если арендатор не подписывал никаких бумаг, то принудить его к исполнению обязательств будет трудно, но при наличии актов сдачи и приемки с ситуацией можно разобраться.

В случае, если человек все-таки стал жертвой мошенника, ему необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции и написать заявление. К заявлению обязательно приложить все копии документов, указанных выше. Также в полицию можно обратиться в случае, если арендаторы по каким-то причинам не хотят возвращать вещь.