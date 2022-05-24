Тревожный звоночек: телефонные мошенники обновили сценарий

Телефонные мошенники, похищающие средства со счетов граждан, снова активизировались после вынужденного затишья в марте-апреле, когда в ходе спецоперации были уничтожены call-центры на Украине . За неполный май количество жалоб на действия злоумышленников выросло почти вдвое (на 86%) по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом «Известиям» рассказали представители платформы «Мошеловка». В Центробанке подтвердили тенденцию: по данным регулятора, в мае было заблокировано втрое больше подозрительных телефонных номеров по сравнению с мартом. Эксперты объясняют возрождение активности злоумышленников тем, что они обосновались на новых территориях — на западе Украины, в Венгрии, Румынии, Польше. Мошенники также обновили сценарий — теперь они «предупреждают» потенциальных жертв о якобы нелегальной попытке перевода со счета в недружественную «страну-агрессор». Специалисты предупреждают о высоких рисках этой схемы, поскольку злоумышленники эксплуатируют сразу два страха — потерять деньги и быть обвиненным в помощи боевикам.

Перегруппировались

С начала майских праздников специалисты зафиксировали новый всплеск активности телефонных мошенников , пытающихся похитить средства со счетов граждан. Как рассказала «Известиям» руководитель платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева, за неполный месяц количество обращений на портал выросло почти вдвое (на 86%) по сравнению с апрелем . По ее словам, в 40% случаев люди сообщают о звонках от имени «сотрудников» ВТБ, по 20% приходится на «Сбер» и «Тинькофф», еще в 20% название кредитной организации не упоминается. «Известия» направили запросы в эти банки, но не получили оперативных ответов.

тревожный звоночек Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Оживление мошеннической деятельности зафиксировал и регулятор. Как сообщила «Известиям» пресс-служба Центробанка, по предварительным данным, с начала месяца ЦБ инициировал блокировку 25 тыс. телефонных номеров, которые злоумышленники использовали для кражи средств у граждан . Это на 13% больше, чем в апреле, и втрое превышает показатель марта , отметили в регуляторе.

Реклама

С чем связана такая волатильность активности мошенников?

— В марте были уничтожены крупнейшие мошеннические call-центры в Днепре , что подтверждается данными силовых ведомств. Но злоумышленники, собственно, не скрывали, что их это не остановит и они продолжат свою деятельность. Для создания новых call-центров, набора и обучения персонала много времени не нужно. Организация этого бизнеса не требует больших вложений и специальных средств. Достаточно просто иметь помещение, причем подойдет даже съемная квартира или небольшой офис, нехитрый набор для осуществления звонков с помощью IP-телефонии и беспринципный штат, — сказала Евгения Лазарева.

После некоторого затишья, связанного с форс-мажором и нарушением привычных цепочек работы криминальных call-центров, мошенники перегруппировались и адаптировались к нынешней ситуации , согласен ведущий аналитик направления Antifraud and Digital Risk Management в Infosecurity a Softline Company Константин Мельников. По его словам, поэтому жители России снова сталкиваются с токсичными звонками.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов также отметил, что активность телефонных мошенников уже вернулась примерно к уровню февраля.

тревожный звоночек Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Все технологии отработаны, нет проблем и со штатом, подчеркнула Евгения Лазарева.

— Для обмана нашего населения нужны кадры, хорошо владеющие русским языком и испытывающие негативные эмоции к гражданам России в целом. По нашим данным, неофициально подтвержденным партнерами из правоохранительных органов, во вновь организуемых call-центрах работают жители Украины, переехавшие в связи с проведением специальной военной операции на запад страны (Львов, Тернополь, Ивано-Франковск и пр.). Более осторожные организаторы этого «бизнеса» создают свои точки в Польше, Румынии и Венгрии , где существует определенный поток беженцев и переселенцев, но нет широких возможностей для предоставления хорошо оплачиваемых рабочих мест, — сказала руководитель платформы «Мошеловка».

«Известия» направили запрос в МВД.

Двойной удар

Среди уже привычных легенд злоумышленники начали эксплуатировать новую — блокировку счета в связи с переводом средств в недружественное государство , указала Евгения Лазарева.

Вот конкретный пример звонка якобы из ВТБ. Как сообщил мнимый сотрудник call-центра банка, счет заблокирован в связи с попыткой нелегального перевода в недружественную страну. На вопрос, в какую и почему это незаконно, ответил, что на Украину, которая «является страной-агрессором».

— Мошенники пытаются сыграть сразу на двух страхах граждан . Во-первых, потери денег , во-вторых, они запугивают, что перевод на Украину может рассматриваться в качестве помощи боевикам , — пояснила руководитель «Мошеловки». — Если не сработает первый фактор убеждения, то второй сложно проигнорировать, особенно пожилым и впечатлительным людям. Схожие методы использовались, когда граждан убеждали, что они участвуют в спецоперации органов и должны все свои действия сохранять в тайне.

Если легенда срабатывает, то далее включается привычный сценарий — «сотрудник банка» выведывает персональную информацию, и деньги уходят на счет, подконтрольный злоумышленникам.

тревожный звоночек Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Кстати, даже отказ от общения с мошенником не гарантирует, что он отступит. Через какое-то время телефон снова звонит, бот сообщает, что счет заблокирован в связи с упомянутой причиной, а если нужно разблокировать, нужно сказать «да». Затем опять включается живой человек, который продолжает атаку с использованием методов социальной инженерии.

По мнению ведущего аналитика департамента Digital Risk Protection компании Group-IB Евгения Егорова, нет ничего удивительного в том, что мошенники используют текущую повестку для своей деятельности. Он отметил, что когда старые схемы становятся неактуальными и не такими доходными, как раньше, то скрипт меняется — обычно этот период занимает от трех месяцев до года.

— Мошенники используют любой информационный повод для адаптации своих социотехнических схем. Поэтому то, что теперь в тренде «перевод денег в недружественную страну» — ничуть не удивительно. Старые схемы уже хорошо известны, а жизнь предлагает все новые сценарии, — прокомментировал Константин Мельников, добавив, что упомянутый сценарий регулярно встречается в мониторинге открытых источников.

Дело техники

Есть и еще один момент, который облегчает деятельность мошенников в нынешних условиях и ослабляет защиту потенциальных жертв. Как рассказали «Известиям» представители «Мошеловки», увеличение количества звонков от злоумышленников связано с технологическим саботажем владельцев серверов, на которых хранятся базы приложений по распознаванию и блокировке нежелательных звонков.

тревожный звоночек Фото: Pexels/Karolina Grabowska

— Как правило, люди, уставшие от телефонного спама и мошеннических атак, не ограничиваются одним приложением или расширением браузера на своем смартфоне для блокировки таких контактов. Но все популярные в России программы работают на базах, хранящихся на серверах в недружественных странах. После начала спецоперации на Украине приложения продолжают работать, но базы большинства из них не обновляются данными от российских пользователей, — пояснила Евгения Лазарева

Эта возможность отключена владельцами серверов, а значит, номера телефонов не блокируются и нежелательные звонки проходят, добавила она.