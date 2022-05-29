Посол РФ заверил в неприменении Москвой ядерного оружия против Украины

Россия не намерена использовать ядерное оружие в текущем конфликте с Украиной. Об этом в субботу, 28 мая, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«У нас есть строгий перечень условий применения тактического ядерного оружия. В основном речь идет [о ситуациях], когда под угрозой существование государства. С текущей операцией это не имеет ничего общего», — объяснил он в интервью для Би-би-си.

Посол подчеркнул, что Москва действует в соответствии с военной доктриной.

Ранее, 19 мая, официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о провалившихся попытках СМИ приписать министру иностранных дел Сергею Лаврову угрозы о применении ядерного вооружения на Украине, напомнив, что принципиальной позицией России является недопустимость ядерной войны.

Накануне вице-премьер Юрий Борисов отметил, что согласно с российской ядерной доктрине, Москва может нанести только ответный удар. По его словам, государство не пойдет на крайние меры, если не будет вынуждено защищаться.

До этого, 11 мая, глава Пентагона Ллойд Остин оценил потенциальную ядерную угрозу со стороны РФ. Он заявил, что в настоящем и будущем ядерный арсенал, который имеется у России, представляет серьезные сложности для США.

В свою очередь, 13 мая сенатор Алексей Пушков выразил уверенность в том, что решение НАТО разместить ядерное оружие на Украине может привести к апокалипсису, поэтому это должно быть исключено при всех обстоятельствах. Таким образом Пушков прокомментировал слова постпреда РФ при Евросоюзе (ЕС) Владимира Чижова, который в разговоре с британским телеканалом Sky News выразил надежду, что НАТО не будет использовать ядерное оружие на Украине.

Дипломат также указал на то, что в отличие от Вашингтона Москва никогда не проводила даже испытания ядерного вооружения за пределами национальной территории.

2 июня 2020 года президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Согласно указу, основы политики РФ в области ядерного сдерживания могут уточняться «в зависимости от внешних и внутренних факторов, влияющих на обеспечение обороны». Общее руководство политикой в этой сфере осуществляет президент РФ, Совет безопасности РФ формирует основные направления военной политики в этой области, Минобороны осуществляет мероприятия в сфере ядерного сдерживания.