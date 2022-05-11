Глава Пентагона назвал ядерный арсенал России серьезной сложностью для США

В настоящем и будущем ядерный арсенал, который имеется у России, представляет серьезные сложности для США. Так глава Пентагона Ллойд Остин оценил потенциальную ядерную угрозу со стороны РФ в среду, 11 мая, выступая на слушаниях в палате представителей.

По его словам, наибольшую опасность для обороны Америки наряду с Россией представляют Китай, КНДР, Иран и террористические группировки.

«Наша ядерная триада остается главной опорой национальной обороны. Поддержание стратегической стабильности в мире, особенно в свете существенных ядерных возможностей России и расширения ядерного потенциала КНР, требует от США поддержания безопасных и эффективных ядерных возможностей», — отметил министр обороны на обсуждении бюджетного запроса администрации на нужды обороны на 2023 год. Запись слушаний доступна на сайте RealClearPolitics.

25 апреля глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что принципиальной позицией России является недопустимость ядерной войны. Однако подчеркнул, что эскалирующуюся ситуацию нельзя недооценивать.

2 июня 2020 года президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Документ содержит четыре раздела, в том числе посвященных условиям перехода России к применению ядерного оружия, задачам госорганов и организаций по реализации государственной политики в области ядерного сдерживания.

Отмечается, что госполитика в области ядерного сдерживания «носит оборонительный характер, направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ и (или) ее союзников».

Основы политики России в области ядерного сдерживания могут уточняться «в зависимости от внешних и внутренних факторов, влияющих на обеспечение обороны». Общее руководство политикой в этой сфере осуществляет президент РФ, Совет безопасности РФ формирует основные направления военной политики в этой области, Минобороны осуществляет мероприятия в сфере ядерного сдерживания.

В феврале 2018 года США приняли новую ядерную доктрину, согласно которой Вашингтон оставляет за собой право первым нанести ядерный удар по противникам. В сентябре 2019 года Вашингтон объявил о завершении модернизации ядерных сил страны.