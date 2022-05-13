Чижов выразил надежду на неприменение ядерного оружия на Украине

Россия ожидает, что НАТО не будет использовать ядерное оружие на Украине. Об этом в четверг, 12 мая, заявил постпред РФ при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов.

«Будет ли НАТО применять ядерное оружие на Украине? Я надеюсь, что нет», — сказал он в интервью для британского телеканала Sky News.

Дипломат подчеркнул, что, в отличие от Вашингтона, Москва никогда не проводила даже испытания ядерного вооружения за пределами национальной территории.

Ранее в четверг зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил, что российские власти могут обратиться к ядерному потенциалу страны при возникновении реальной угрозы со стороны Североатлантического альянса. Также он упомянул, что присоединение к блоку Швеции и Финляндии может сделать их целью превентивной атаки.

В этот же день заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что потенциальный конфликт НАТО и России может перерасти в ядерную войну. Он отметил, что «у такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну», указав, что такой сценарий станет катастрофой для всех.

8 мая глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что страны НАТО могут быть уничтожены в ядерной войне за полчаса, при этом он призвал ее не допустить, «поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли».

При этом днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что недопустимость ядерной войны — принципиальная позиция Москвы.

24 февраля руководство альянса заявило, что будет наращивать присутствие на восточном фланге блока, в частности в трех прибалтийских республиках — Латвии, Литве и Эстонии, «для предотвращения атаки на территорию НАТО».