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Опубликовано видео из заваленного телами «азовцев» завода в Мариуполе

Корреспондент «Известий» показал заваленные трупами украинских боевиков подвалы «Азовстали» в Мариуполе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Подвалы недавно освобожденного завода «Азовсталь» в Мариуполе буквально завалены сейчас телами умерших украинских боевиков. На месте побывал 26 мая корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков.

Едкий, трупный запах стоит на предприятии от порядка 300 трупов, брошенных «товарищами» радикальной националистической группировки «Азов». Их тела просто сваливали в одну кучу в подвалы, там они и разлагались в течение всего времени штурма завода.

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Тела умерших запечатаны в черные мешки, на которых отмечены даты смерти.

23 мая офицер батальона «Восток» Фидель с позывным Араб раскрыл военкору «Известий» Валентину Трушину главную причину, по которой украинские боевики сдались в плен. По его словам, они сдались в плен, потому что их моральное состояние было на критическом уровне.

В тот же день глава ДНР Денис Пушилин сообщил о подготовке промежуточных трибуналов над украинскими боевиками, вышедшими с «Азовстали». Он также отмечал, что военный трибунал должен пройти максимально прозрачно и с оглаской при участии других стран, в том числе западных.

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината. По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и украинских военнослужащих. В настоящее время все они содержатся на территории ДНР.

В российском оборонном ведомстве предлагали украинским формированиям сдаться еще в середине апреля. План был предложен из-за катастрофического положения на заводе. Всем сложившим оружие националистам гарантировалось сохранение жизни. Тогда же в ведомстве рассказали, что Киев угрожает расстрелять заблокированных на заводе военных за попытки сдаться в плен ВС РФ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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