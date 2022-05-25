ВСУ разместили тяжелое вооружение в медучреждениях ДНР, ЛНР, Одессы

Украинская сторона разместила тяжелое вооружение в медучреждениях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также городах Украины. Об этом сообщил в среду, 25 мая, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В частности, бронетехника и огневые позиции артиллерии размещены на территории медучреждений Лисичанска и Славянска.

«В Лисичанске на территории городской больницы № 1 на улице Сосюры размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории — бронетехника и огневые позиции артиллерии. В Славянске боевики украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию и РСЗО на территориях противотуберкулезного диспансера на улице Ярослава Мудрого и центральной городской больницы на улице Тараса Шевченко», — сказал Мизинцев.

Бронетехника и артиллерия также в большом количестве размещена на прилегающей территории поликлиники №3 в Краматорске.

Кроме того, подразделения ВСУ устроили опорный пункт в здании онкологического диспансера в Одессе.

«Всех пациентов, в том числе тяжелобольных, выгнали из лечебного учреждения», — добавил генерал-полковник.

Мизинцев подчеркнул, что эти и другие факты грубых нарушений норм международного гуманитарного права остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), несмотря на заявления Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию.

Накануне стало известно, что под предлогом якобы нестабильной ситуации на Донбассе ВОЗ и Международный Комитет Красного Креста (МККК) прекратили поставки в медучреждения республик жизненно важных лекарственных препаратов. Были приостановлены и поставки изделий для проведения диагностики и лечения больных с ослабленной иммунной системой, хроническими инфекционными и эндокринными заболеваниями.

Как отметил в тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, эти решения были приняты под давлением США. Подобные действия он назвал бесчеловечными и призвал к осуществлению уже ранее озвученного предложения — выхода России из ВОЗ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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