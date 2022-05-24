ВОЗ и МККК перестали поставлять в ЛНР и ДНР жизненно важные препараты

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный Комитет Красного Креста прекратили поставки в Луганскую и Донецкую Народные Республики (ЛДНР) жизненно важных препаратов.

Согласно документам, которые есть в распоряжении «РИА Новости», речь идет о лекарствах для больных диабетом, спидом и туберкулезом. Медицинские работники прогнозируют высокую вероятность дефицита лекарств, необходимых гражданам для выживания. В списке таких препаратов, в частности, упомянут инсулин.

Ранее в этот же день представители Красного Креста сообщили о том, что ведут с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой «открытый и конструктивный диалог», признав, что ее обращение было рассмотрено с задержкой. Организация обещала дать ответ в ближайшее время.

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