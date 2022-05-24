МККК пообещал ответить на просьбу о помощи российским военнопленным

Международный Комитет Красного Креста (МККК) признал, что обращение уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой было рассмотрено с задержкой и обязался дать ответ в ближайшее время. Об этом во вторник, 24 мая, сотрудники пресс-службы организации сообщили «РИА Новости».

«У нас открытый и конструктивный диалог с госпожой Москальковой и ее командой», — заверили представители Красного Креста.

Ранее Татьяна Москалькова отправила запрос в Международный Красный Крест с просьбой оказать помощь военнопленным РФ на Украине. Она призвала посетить российских служащих и сообщить об их состоянии здоровья, а также удостовериться в соблюдении международных гуманитарных норм и принципов.

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12 мая омбудсмен сообщила о незаконном удержании на Украине 73 российских моряков. Москалькова уточнила, что люди находятся на судоремонтных заводах в Измаиле. Речь идет о членах экипажей восьми гражданских судов: «Волго-Балт 193», «Волго-Балт 225», «Волго-Балт 224», «Нэвиджер-2», «Омский 6», «Омский 132», «Рондо», «Свирь».

5 апреля Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 86 на 86 человек. Тогда Москалькова напомнила, что с 24 февраля, начала спецоперации РФ по защите Донбасса, прошло уже несколько обменов военнопленными. При этом часть из них обращалась непосредственно в адрес омбудсмена.

Предыдущий обмен состоялся 24 марта по формуле 10 на 10. Тогда же был проведен обмен гражданских российских моряков с судна Millenial Spirit на украинских гражданских моряков со спасательного судна «Сапфир».

В результате первого обмена военнопленными между Россией и Украиной были освобождены девять российских военных. Как уточнила омбудсмен 21 марта, россиян обменяли на мэра Мелитополя.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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