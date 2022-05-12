Москалькова сообщила о 73 удерживаемых на Украине российских моряках

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 12 мая сообщила о поступлении информации о 73 удерживаемых на Украине российских моряках.

«К нам поступило еще сегодня два обращения об удерживаемых моряках и экипажах. Диалог продолжается об освобождении незаконно и необоснованно удерживаемых моряков», — заявила она, уточнив, что люди содержатся на судоремонтных заводах в Измаиле.

В пресс-службе омбудсмена пояснили, что речь идет об удержании 73 российских граждан с восьми гражданских судов: «Волго-Балт 193», «Волго-Балт 225», «Волго-Балт 224», «Нэвиджер-2», «Омский 6», «Омский 132», «Рондо», «Свирь».

5 апреля Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 86 на 86 человек. Тогда Москалькова напомнила, что с 24 февраля, начала спецоперации РФ по защите Донбасса, прошло уже несколько обменов военнопленными. При этом часть из них обращалась непосредственно в адрес омбудсмена.

Предыдущий обмен состоялся 24 марта по формуле 10 на 10. Тогда же был проведен обмен гражданских российских моряков с судна Millenial Spirit на украинских гражданских моряков со спасательного судна «Сапфир».

В результате первого обмена военнопленными между Россией и Украиной были освобождены девять российских военных. Как уточнила омбудсмен 21 марта, россиян обменяли на мэра Мелитополя.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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