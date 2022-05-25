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Глава Минобрнауки Фальков заявил о намерении РФ выйти из Болонской системы образования

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Россия выйдет из Болонского процесса образования и разработает собственную систему, направленную на предоставление студентам максимально широкого спектра возможностей для самореализации. Такое заявление в среду, 25 мая, сделал глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.

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«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее — за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — сообщил Фальков «Коммерсанту».

Одним из возможных вариантов является переход к советской модели образования — специалитету.

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Еще 5 апреля с похожим предложением к главе ведомства обращался депутат Государственной думы Виталий Милонов. Тогда он предложил внедрить традиционную пятилетнюю систему образования, сославшись на то, что Болонская не совершенна и ее критикуют даже за рубежом.

Болонская система состоит из двух уровней — четырехлетнего бакалавриата и двухлетней магистратуры. РФ использует ее с 2003 года, параллельно реализуя подготовку кадров по уровню специалитета с освоением образовательных программ пять-шесть лет.

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