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В России разработали систему предупреждения столкновения беспилотников

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Российские ученые разработали систему предупреждения столкновения малых беспилотников в воздухе «СО-2021» с искусственным интеллектом. Об этом 25 мая сообщил генеральный директор компании-разработчика «Навигатор» Сергей Бабуров.

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«СО-2021 — система разработана для малых беспилотников. Эта система имеет в себе интеллектуальный режим DАA Detect and avoid, то есть распознать и избежать. Эта система понимает, что беспилотник мешает какому-либо воздушному судну, и даёт сигнал уйти, упасть, отклониться, взлететь, пропасть, чтобы избежать столкновения», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Бабуров уточнил, что сейчас разработка представляет собой образец, который только проходит заводские испытания на земле и стендах. При этом испытания в планах завершить в начале 2023 года.

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Отмечается, что с помощью искусственного интеллекта система сможет предугадывать чрезвычайные ситуации.

«Это будет мозг безопасности беспилотника. Она будет накапливать собственный опыт. Это нейронные технологии. Она будет предвидеть, что нужно раньше уклоняться, чем было до этого на заложенном памятном алгоритме», — заявил Бабуров.

Он сообщил, что СО-2021 предлагается для испытаний таким компаниям, которые производят малые беспилотники, как «Радар-МС», УЗГИ, «Кронштадт» и другим.

27 января в Минобороны РФ рассказали в беседе с «Известиями», что российские Воздушно-космические силы (ВКС) получат воздушный пункт управления ударными беспилотниками. Уточнялось, что оператор беспилотников со своего рабочего места сможет управлять единовременно 16 аппаратами.

Ранее, 24 января, сообщалось, что лето этого года пройдут летные испытания образца тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник». Беспилотник должен вписаться в концепцию воздушного боя во взаимодействии с истребителем пятого поколения Су-57, отмечали журналисты издания The Drive. «Охотник», добавили они, — скачок в использовании стелс-технологий в России.

Ожидается, что беспилотный бомбардировщик поступит на вооружение Российской армии в 2024 года.

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