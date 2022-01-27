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В России создадут воздушный пункт управления беспилотниками

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Российские Воздушно-космические силы (ВКС) получат воздушный пункт управления ударными беспилотниками. О создании пункта управления дронами сообщили «Известиям» в четверг, 27 января, в Минобороны РФ.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил в четверг первый специализированный завод по производству крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Дубне, построенный компанией «Кронштадт».

Главком ВКС Сергей Суровикин представил министру перспективное рабочее место оператора беспилотников, которое позволит управлять единовременно 16-ю аппаратами. Когда Шойгу обратил внимание на необходимость создания воздушного пункта управления дронами, главком подтвердил его разработку.

«В воздушном пункте управления та же аппаратура будет стоять», — ответил Суровикин.

Также в этот день министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу на спецзаводе в Дубне представили первый летный образец разведывательно-ударного беспилотника «Орион» со спутниковой связью. Блок спутниковой связи позволяет существенно увеличить дальность применение аппарата, так как он сможет действовать вне зоны прямой радиовидимости наземного пункта управления

Ранее военный аналитик Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» рассказывал, что в российских войсках появятся не только тяжелые боевые беспилотники, но и огромное количество небольших аппаратов. Они смогут работать по передовой в ближнем тылу, точечно ликвидировать боевую технику и даже отдельных бойцов.

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