Шойгу представили первый летный образец беспилотника «Орион» со спутниковой связью

Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу 27 января на спецзаводе в подмосковной Дубне представили первый летный образец разведывательно-ударного беспилотника «Орион» со спутниковой связью. ,

Как рассказали в военном ведомстве, глава Минобороны проинспектировал первый российский специализированный завод по производству крупноразмерных беспилотников и проверил его производство. Представители компании «Кронштадт» представили ему первый летный образец «Ориона» с антенной спутниковой связи.

Блок спутниковой связи позволяет существенно увеличить дальность применение аппарата, так как он сможет действовать вне зоны прямой радиовидимости наземного пункта управления.

В Минобороны добавили, что в рамках перспективных программ компании «Кронштадт» главе военного ведомства доложили о законтрактованном министерством новом беспилотном комплексе «Сириус», БПЛА радиолокационного дозора «Гелиос-РЛД», скоростном ударном беспилотнике «Гром».

С новым производством также ознакомились глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В начале 2021 года в России был единственный ударный БЛА, официально принятый на вооружение — «Орион-Э». Первый комплект из нескольких «Иноходцев» (ранее известных как «Орион») поступил в войска в том же году.

Военный аналитик Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» рассказывал, что в российских войсках появятся не только тяжелые боевые беспилотники, но и огромное количество небольших аппаратов для работы по передовой в ближнем тылу, способных точечно ликвидировать боевую технику и даже отдельных бойцов.