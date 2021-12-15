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В США оценили российский ударный беспилотник «Охотник»

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Западные журналисты отметили скачок в использовании стелс-технологий в России после презентации модернизированного ударного беспилотника С-70 «Охотник».

«Охотник» в пятом поколении: Су-57 и дроны станут использовать вместе
Эскадрильи истребителей и тяжелых беспилотников смогут контролировать территории в тысячи километров

Так, в материале издания The Drive 14 декабря отмечается, в частности, что дрон представляет собой «скачок вперед в способности России использовать малозаметные технологии и производственные возможности». Вместе с тем авторы статьи предложили предлагают подождать и понаблюдать, как специалисты справились с конструкцией выхлопной системы, которая может «подорвать стелс-потенциал» «Охотника».

По мнению журналистов, беспилотник должен вписаться в концепцию воздушного боя во взаимодействии с истребителем пятого поколения Су-57. Также отмечается, что он сможет действовать и независимо, если потребуется максимальная незаметность.

Выкатка первого летного образца С-70 «Охотник» прошла на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова ранее 14 декабря. Это первый экземпляр дрона, оснащенного плоским реактивным соплом. Беспилотник отличается тем, что его исключительно трудно заметить методами радиолокации.

Как рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский, БПЛА «Охотник» — ключевая разработка в области беспилотной авиации для Воздушно-космических силы РФ. По его словам, беспилотник может вести разведку, давать целеуказания, наносить удары по наземным целям, бороться со средствами воздушного нападения противника и патрулировать. Эксперт отметил, что «Охотник» изготовлен с элементами искусственного интеллекта, для него можно будет ставить общие задачи, которые дрон может выполнять самостоятельно.

В свою очередь, военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм выразил мнение, что выкатка первого летного образца С-70 говорит о том, что авиастроители РФ достигли серьезных успехов в программе «Охотник». По его словам, можно утверждать, что уже в скором времени российские ВКС получат полноценный ударный-беспилотник разведчик

Ожидается, что беспилотный бомбардировщик С-70 «Охотник» поступит на вооружение Российской армии в 2024 года.

Экспериментальный образец С-70 3 августа 2019 года совершил первый полет, продолжавшийся более 20 минут. В том же году выполнен первый совместный 30-минутный полет с истребителем Су-57.

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