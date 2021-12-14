Выкатка первого летного БПЛА «Охотник» прошла в Новосибирске

Выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник» прошла на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко.

Как подчеркнул Криворучко, выкатка дрона фиксирует завершение сборки. Образец полностью оснащен необходимым оборудованием и готовится отрабатывать свой первый вылет.

Это первый экземпляр дрона, оснащенного плоским реактивным соплом. Беспилотник отличается тем, что его исключительно трудно заметить методами радиолокации.

Замминистра в ходе рабочей поездки в Новосибирск проверил ход выполнения гособоронзаказа на НАЗ и провел совещание с руководством завода, где обсудил исполнение госконтрактов.

Ожидается, что беспилотный бомбардировщик С-70 «Охотник» поступит на вооружение российской армии только с 2024 года.

Ранее, в феврале, летчик-испытатель Евгений Фролов рассказал о характеристиках беспилотника С-70 «Охотник». Он отметил, что тяжелый ударный дрон способен поражать цели по команде с борта истребителя Су-57. По его словам, в ближайшем будущем этот аппарат будет управляться автоматизированной системой без ручного управления.

Су-57 (ранее известный как ПАК ФА) — многофункциональный российский истребитель пятого поколения, его назначение заключается в уничтожении всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Разработан для замены в российских Воздушно-космических силах (ВКС) тяжелого истребителя Су-27. Первый полет Су-57 совершил 29 января 2010 года.

Экспериментальный образец С-70 3 августа 2019 года совершил первый полет, продолжавшийся более 20 минут. В том же году выполнен первый совместный 30-минутный полет с истребителем Су-57.