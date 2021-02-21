Летчик-испытатель рассказал о возможностях беспилотника С-70 «Охотник»

Российский тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» способен поражать цели по команде с борта истребителя Су-57. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщил летчик-испытатель Евгений Фролов.

«Там говорить ничего не надо. Просто Су-57 сам определяет назначение цели, и «Охотник», соответственно, их атакует. Причем атакует с информацией от самолета», — пояснил Фролов в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в ближайшем будущем этот аппарат будет управляться автоматизированной системой без ручного управления.

Ранее, 16 февраля, стало известно, что российские истребители-невидимки пятого поколения Су-57 будут штатно действовать вместе с тяжелыми разведывательно-ударными дронами С-70 «Охотник». Для этого их хотят объединить в смешанные авиаполки. Такое решение радикально усилит возможности ВКС, считают специалисты.

Беспилотники и самолеты закроют непроницаемым щитом территории в сотни и даже тысячи километров. Также они смогут уничтожать важнейшие цели в тылу противника, оставаясь незамеченными. Сегодняшний технический уровень вполне позволяет решить подобную задачу, говорят эксперты.

21 января первый многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 поступил в один из авиаполков Южного военного округа. По планам на 2021 год авиазавод в Комсомольске-на-Амуре передаст ВС России еще четыре таких самолета. В правительстве региона со ссылкой на министерство промышленности края сообщили, что к концу 2024 года в Воздушно-космических силах будет 22 истребителя Су-57.

В статье для издания The National Interest американский репортер Марк Эпископос перечислил пять причин, которые объясняют, почему российский истребитель пятого поколения Су-57 представляет реальную угрозу для НАТО. Одним из преимуществ российского самолета журналист назвал его аэродинамику. Конструкция истребителя обеспечивает ему высочайший уровень маневренности и отличные характеристики для ведения воздушного боя.