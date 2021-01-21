Первый истребитель Су-57 поступил в авиаполк ЮВО

Первый многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 поступил в один из авиаполков Южного военного округа. Об этом в четверг, 21 января, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

По планам на 2021 год авиазавод в Комсомольске-на-Амуре передаст ВС России еще четыре таких самолета. В правительстве региона со ссылкой на министерство промышленности края сообщили, что к концу 2024 года в Воздушно-космических силах будет 22 истребителя Су-57.

Всего в соответствии с госконтрактом с филиалом компании «Сухой «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» к 2028 году в стране должно быть произведено 76 таких самолетов. Отмечается, что контракт на производство большой партии истребителей по распоряжению президента РФ Владимира Путина подписали в ходе форума «Армия-2018».

О том, что первый истребитель пятого поколения Су-57 поступил на вооружение одного из авиаполков ВКС России в конце декабря прошлого года сообщал ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Тогда же стало известно, что самолет перед поступлением в авиаполк пройдет испытания в Ахтубинске.

В сентябре источники «Известий» в военном ведомстве и оборонно-промышленном комплексе России сообщили, что для российских самолетов пятого поколения Су-57 сошьют чехлы, которые защитят их от непогоды и скроют от средств разведки. Выполненные из специального материала чехлы также скроют самолеты, в случае если они будут базироваться на аэродроме без ангаров и навесов.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Машина может развивать скорость до 2,6 тыс. км/ч.