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Источник назвал дату начала испытаний беспилотника «Охотник»

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Летные испытания второго образца тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник», оснащенного плоским соплом, начнутся летом, сообщает 24 января «РИА Новости» со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

Виданное дело: Минобороны показало экспериментальный образец С-70 «Охотник»
Это самый большой российский ударный беспилотный летательный аппарат

«Летные испытаний второго образца «Охотника» предварительно планируется начать с июля этого года», — уточнил собеседник агентства.

Ранее, 14 декабря, журналисты издания The Drive отметили скачок в использовании стелс-технологий в России после презентации модернизированного ударного беспилотника С-70 «Охотник».

По мнению журналистов, беспилотник должен вписаться в концепцию воздушного боя во взаимодействии с истребителем пятого поколения Су-57.

Выкатка первого летного образца С-70 «Охотник» прошла на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова ранее 14 декабря. Это первый экземпляр дрона, оснащенного плоским реактивным соплом. Беспилотник отличается тем, что его исключительно трудно заметить методами радиолокации.

Как рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский, БПЛА «Охотник» — ключевая разработка в области беспилотной авиации для Воздушно-космических силы РФ. По его словам, беспилотник может вести разведку, давать целеуказания, наносить удары по наземным целям, бороться со средствами воздушного нападения противника и патрулировать. Эксперт отметил, что «Охотник» изготовлен с элементами искусственного интеллекта, для него можно будет ставить общие задачи, которые дрон может выполнять самостоятельно.

Ожидается, что беспилотный бомбардировщик С-70 «Охотник» поступит на вооружение Российской армии в 2024 года.

Экспериментальный образец С-70 3 августа 2019 года совершил первый полет, продолжавшийся более 20 минут. В том же году выполнен первый совместный 30-минутный полет с истребителем Су-57.

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