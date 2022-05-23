Нидерланды попросили ЕК объяснить рекомендации по оплате газа из РФ

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обратился к Еврокомиссии (ЕК) с просьбой разъяснить рекомендации по оплате газа из России на фоне требований Москвы производить соответствующие платежи в рублях. Об этом в понедельник, 23 мая, пишет Bloomberg.

«Европейская комиссия не очень точна, вот в чем проблема. Нидерланды запросили разъяснения по этой части руководства», — сказал Рютте.

Уточняется, что выпущенный в марте российский указ предполагал, что западные страны должны открыть два счета, один из которых в рублях. ЕК соответствующий пункт требований отклонила. При этом после, пишет агентство, комиссия выпустила дополнительные рекомендации по оплате российского газа.

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Инструкции ЕК многие западные компании интерпретировали таким образом, что открытие счета в российской валюте все же не будет нарушающим санкции ЕС фактором. В то же время сама Еврокомиссия никогда письменно не сообщала, нарушает ли открытие подобного счета антироссийские ограничительные меры.

В связи с этим, добавили авторы материала, Рютте призвал компании Нидерландов перестраховаться, пока ситуация не прояснится.

Ранее в понедельник уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что страна досрочно разрывает межправительственное соглашение на поставку российского газа. Газовые отношения, уточнил он, между двумя странами полностью прекращают свое существование спустя 30 лет после подписания «ямальского» соглашения в 1993 году.

Между тем днем ранее обозреватель газеты Le Monde diplomatique Акрам Белкаид высказал мнение, что в долгосрочной перспективе альтернативы российским поставщикам природного газа в странах Европы не существует. У Норвегии, Нидерландов, Алжира и других экспортеров нет возможности обеспечивать повышенный спрос на голубое топливо в течение длительного времени, уточнил он.

21 мая Россия прекратила поставки газа в Финляндию по причине неоплаты поставленных в апреле объемов.

Накануне источники Reuters сообщили о том, что Германия и Италия заявили своим компаниям о возможности открытия счетов в рублях для покупки газа РФ без нарушения антироссийских санкций. Отмечалось, что итальянское правительство получило от Европейской комиссии «разъяснения, как законно покупать российский газ, а Берлин сообщил немецким импортерам газа, что они без нарушения санкций могут открывать счета в рублях для оплаты за голубое топливо из России.

19 мая вице-премьер России Александр Новак рассказал, что уже около половины из 54 импортеров российского газа открыли рублевые счета в Газпромбанке для оплаты по новой схеме. Он назвал введение оплаты за газ в рублях вынужденной мерой, уточнив, что это необходимо для сохранения экспортной выручки.

14 мая, ЕК распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций. Исполнительный орган ЕС сообщил правительствам на закрытом заседании, что руководство не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке и позволит им покупать газ в соответствии с санкциями ЕС.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.