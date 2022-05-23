Реклама
Прямой эфир

Спасатели завершили операцию по эвакуации туристов на Эльбрусе

0
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Операция по спасению туристов с Эльбруса завершена, спасатели возвращаются в пункт постоянной дислокации.

«Феноменальный шторм»: что известно о гибели альпинистов на Эльбрусе
Группа из 19 человек заблудилась, попав в сильную метель

По данным «Известий», поисково-спасательные работы были завершены в 13:00 мск. Туристы были доставлены на поляну Азау, медицинская помощь им не потребовалась. Сами спасатели также не пострадали.

Ранее в этот же день сообщалось, что группа сотрудников МЧС из 25 человек вышла на задание по эвакуации четырех туристов на Эльбрусе. После того, как они прибыли на восточную вершину на вертолете, связь со спасателями была прервана.

Позднее выяснилось, что спасатели не выходили на связь из-за погодных условий. Также сообщалось, что спуск ведется с высоты 5300 м.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022