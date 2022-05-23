Спасатели завершили операцию по эвакуации туристов на Эльбрусе

Операция по спасению туристов с Эльбруса завершена, спасатели возвращаются в пункт постоянной дислокации.

По данным «Известий», поисково-спасательные работы были завершены в 13:00 мск. Туристы были доставлены на поляну Азау, медицинская помощь им не потребовалась. Сами спасатели также не пострадали.

Ранее в этот же день сообщалось, что группа сотрудников МЧС из 25 человек вышла на задание по эвакуации четырех туристов на Эльбрусе. После того, как они прибыли на восточную вершину на вертолете, связь со спасателями была прервана.

Позднее выяснилось, что спасатели не выходили на связь из-за погодных условий. Также сообщалось, что спуск ведется с высоты 5300 м.