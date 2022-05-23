Застрявшие из-за погодных условий на Эльбрусе спасатели МЧС вышли на связь

Группа спасателей МЧС России из 25 человек на Эльбрусе вышла на связь. Все живы, никто не пострадал. Об этом 23 мая сообщили «Известиям» в экстренных службах.

В настоящее время спасатели спускаются вниз. По данным МЧС, спускаться группе предстоит долго из-за погодных условий. По данным «Известий», спасатели с четырьмя туристами осуществляют спуск вниз с высоты 5300 м.

Ранее в этот же день сообщалось о потери связи со спасателями, проводившими на Эльбрусе эвакуацию четырех туристов. Уточнялось, что связь была потеряна после того, как они прибыли на восточную вершину Эльбруса на вертолете, который вышел из строя. После этого спасатели решили разделиться.

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Позднее выяснилось, что спасатели не выходили на связь из-за погодных условий.

23 сентября прошлого года группа альпинистов при восхождении на Эльбрус попала в сильную пургу и запросила помощь у спасателей. В тот момент они находились на высоте 5,4 тыс. м. Всего в составе группы было 23 человека, но на гору взошли 19, среди них четверо инструкторов. Поиски пропавших проходили в тяжелых метеоусловиях. Число жертв составило пять человек. Спустя несколько дней был арестован организатора восхождения на Эльбрус.